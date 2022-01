Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : https://vnmedia.vn/

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré, le 21 janvier à Hanoï, des représentants des agences de presse vietnamiennes, des agences de gestion de la presse et des reporters spécialisés dans les affaires étrangères.

S'exprimant lors de la rencontre, Bui Thanh Son a apprécié la coordination étroite et les contributions silencieuses mais efficaces des agences de presse, des journalistes au succès de la diplomatie ainsi que du travail d'information pour l’étranger du pays en 2021.

Selon le ministre Bui Thanh Son, 2021 fut une année pleine de difficultés qui ont affecté grandement les affaires étrangères. En particulier, la pandémie de COVID-19 a profondément affecté tous les domaines de la vie socio-économique, de la sécurité, de la défense et des affaires étrangères. Dans un contexte aussi difficile et complexe, mais sous la direction drastique du Parti et de l'État, les activités des affaires étrangères ont été déployées de manière synchrone sur tous les canaux et ont obtenu de nombreux acquis importants. Les relations d’amitié et de coopération avec tous les pays ont été approfondies, permettant de maintenir un environnement de paix et de stabilité et de profiter de ressources pour le développement national, a-t-souligné.

Selon le ministre Bui Thanh Son, 2022 continuera d'être une année avec de nombreuses difficultés et défis. Le ministre a espéré continuer de recevoir la précieuse coopération des agences de presse.

Au nom des agences de presse, Nguyen Duc Loi, vice-président permanent de l'Association des journalistes du Vietnam, a apprécié la coordination et le soutien efficaces du ministère des Affaires étrangères au cours de l'année passée, contribuant aux succès communs du travail d'information pour l’étranger.

A cette occasion, Bui Thanh Son a remis l’Insigne « Pour l’œuvre de la diplomatie » et le satisfecit du ministre des Affaires étrangères à des collectifs et d'individus ayant obtenu d’excellents résultats dans le travail d'information pour l’étranger et l’œuvre d’édification du secteur diplomatique du Vietnam ces derniers temps. -VNA