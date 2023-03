Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, président du Tony Blair Institute for Global Change (TBI). Photo: AFP



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 10 mars à Hanoï Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, président du Tony Blair Institute for Global Change (TBI), à l’occasion de sa visite au Vietnam.



Soulignant que le Vietnam et le Royaume-Uni célèbrent cette année le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatique, le ministre Bui Thanh Son a déclaré espérer que Tony Blair contribuerait activement à promouvoir davantage la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé que le Vietnam souhaitait continuer à recevoir le soutien des partenaires internationaux en termes de capital, de technologie, d'expériences..., lors de son processus de développement durable.



S’agissant de la diplomatie économique, Bui Thanh Son a émis le souhait que les partenaires internationaux soutiennent le Vietnam dans ce secteur afin qu’il soit de plus en plus efficace et substantiel. Il a demandé au TBI d'aider l'Académie diplomatique du Vietnam à nouer des liens avec de prestigieuses agences d’étude et de formation britanniques dans les temps à venir.



De son côté, Tony Blair a affirmé que le Royaume-Uni souhaitait promouvoir et approfondir sa coopération avec le Vietnam. Il a promis de poursuivre ses efforts pour contribuer au développement des relations bilatérales dans tous les domaines.



Appréciant les efforts du Vietnam pour promouvoir le développement durable, Tony Blair a estimé que le Vietnam avait beaucoup de potentiels pour promouvoir la coopération internationale en faveur de la croissance verte et du développement des énergies renouvelables, édifier un centre financier international…



Tony Blair a recommandé que le Vietnam se concentre sur l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation, avant d’émettre le souhait que dans les temps à venir, le TBI continue à promouvoir ses activités d'échange et de coopération avec des ministères et secteurs vietnamiens dans des domaines d'intérêt commun.-VNA