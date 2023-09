Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a participé, le 21 septembre à New York, à la réunion ministérielle sur le Sommet de l’avenir 2024.



Dans son discours, le chef de la diplomatie vietnamienne a insisté sur la nécessité d'écouter pleinement les opinions des pays et des parties concernées. En outre, selon lui, le processus décisionnel doit être dirigé par les États membres et mené de manière ouverte, transparente et inclusive, sans créer de charges inutiles pour les pays en développement.



Bui Thanh Son a par ailleurs estimé que les futurs accords devraient se concentrer sur la promotion des Objectifs de Développement durable, en garantissant l'équité, la justice et le principe des responsabilités communes mais différenciées. Il a également affirmé que la réforme des systèmes multilatéraux mondiaux, y compris des institutions financières internationales, devrait donner la priorité à la garantie des droits et à la création d’une plus grande voix pour les pays en développement…



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a eu des rencontres avec ses homologues de Biélorussie, d'Estonie et de Hongrie, ainsi qu’avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d’Irak.



Bui Thanh Son et son homologue biélorusse, Sergueï Aleinik, ont convenu de renforcer les mécanismes de consultation politique et de préparer activement les activités d'échange de délégations, en particulier celles de haut niveau.



Le chef de la diplomatie vietnamienne et son homologue hongrois, Péter Szijjártó, se sont engagés à se coordonner activement pour préparer les activités d'échange de délégations, à renforcer la coopération et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux…



Lors de sa rencontre avec le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, Bui Thanh Son a proposé que l’Estonie encourage la Commission européenne à retirer le « carton jaune » imposé aux exportations vietnamiennes de produits aquatiques. De son côté, Margus Tsahkna a émis le souhait que les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines du numérique, de la transformation verte et des transports.



Lors de leur rencontre, le ministre Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre et ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, ont convenu de promouvoir l'achèvement rapide des procédures de réouverture de l'ambassade d’Irak à Hanoï et d'organiser prochainement une réunion du Comité mixte de coopération bilatérale.-VNA