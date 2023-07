Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l'ambassadeur d'Israël au Vietnam Yaron Mayer . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu jeudi 6 juillet l'ambassadeur d'Israël au Vietnam Yaron Mayer.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime son amitié et sa coopération avec Israël, l'un de ses partenaires importants au Moyen-Orient. En outre, il a hautement apprécié les efforts de l'ambassadeur israélien Yaron Mayer pour promouvoir une coopération multiforme entre les deux pays.



A l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël, le ministre Bui Thanh Son a proposé que les deux parties collaborent pour bien organiser des visites de délégations de différents niveaux et des événements d'échanges culturels, sportifs..., afin d’accroître la compréhension mutuelle entre les deux peuples.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a suggéré que les deux parties organisent prochainement la 3e réunion du Comité intergovernmental Vietnam-Israël, accélèrent les négociations et la signature de documents de coopération, dont un accord de coopération dans le domaine du travail, étudient la possibilité d’ouvrir une ligne aérienne directe entre le Vietnam et Israël, et renforcent la coopération dans l’économie et le tourisme.



L'ambassadeur israélien Yaron Mayer a informé son interlocuteur du plan de mise en œuvre d'un certain nombre d'activités de coopération entre les deux pays dans les temps à venir.



Il a affirmé que les deux parties avaient encore beaucoup de potentiels pour promouvoir leur coopération dans des domaines tels que l'économie, les sciences - technologies, le tourisme... L'ambassadeur a affirmé continuer à se coordonner étroitement avec les ministères, organismes, localités et entreprises du Vietnam pour créer une percée pour la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.-VNA