Tokyo, 9 octobre (VNA) - Le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa, se rend du 7 au 10 octobre à Singapour et en Malaisie pour promouvoir la coopération entre le Japon et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) afin de réaliser une Région Indo-Pacifique libre et ouverte.



Hayashi Yoshimasa s'entretiendra avec ses homologues Vivian Balakrishnan de Singapour et Saifuddin Abdullah de Malaisie.



Il a déclaré que les parties discuteront du renforcement de leur partenariat en vue de réaliser une région indo-pacifique libre et ouverte et d'approfondir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, tels que l'économie, la sécurité nationale et les échanges entre les peuples.



Comme l'a rapporté l'agence de presse japonaise Kyodo, la visite sollicite la coopération des deux pays d'Asie du Sud-Est pour maintenir l'ordre international fondé sur des règles en opposition à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo dans la région.



Le ministre japonais des Affaires étrangères devrait également dire à ses homologues que le Japon abandonnera ses restrictions de voyage anti-pandémie à partir du 11 octobre pour favoriser la circulation transfrontalière des personnes, y compris des touristes. -VNA

