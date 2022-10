Le ministre Bui Thanh Son (droite) et e ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin,

Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'est entretenu mardi 18 octobre à Hanoï avec son homologue Park Jin, en visite officielle au Vietnam.

Les deux ministres sont convenues de se coordonner étroitement pour favoriser l'échange de délégations à tous les niveaux, de renforcer la coopération dans la diplomatie, la défense et la sécurité, de tirer le meilleur parti des mécanismes de dialogue et de coopération bilatéraux existants.

Le ministre vietnamien Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties poursuivent leurs efforts pour atteindre l'objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2023

et de 150 milliards d'ici 2030. Il a proposé à la partie sud-coréenne d’augmenter les importations de produits vietnamiens tels que produits agricoles et aquatiques, fruits...

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien encourageait toujours les entreprises sud-coréennes à élargir leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs de la technologie numérique, de l'électronique, des énergies renouvelables et des infrastructures, de la construction de complexes technologiques, de zones industrielles et agricoles.

Le ministre Bui Thanh Son a demandé au gouvernement sud-coréen de créer des conditions pour augmenter l'aide non remboursable au Vietnam.

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin, pour sa part, a affirmé que le gouvernement sud-coréen attachait une grande importance à la position et au rôle du Vietnam dans la région et souhaitait développer davantage ses relations et ses coopérations dans tous les aspects avec le pays.

Il a souhaité que le gouvernement vietnamien continue à prêter attention et à créer des conditions plus favorables aux entreprises sud-coréennes opérationnelles au Vietnam.

S'agissant de la situation internationale et régionale, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam était toujours préoccupé par la situation récente dans la péninsule coréenne, espérant que les parties feront preuve de retenue, éviteront d'accroître les tensions et poursuivront le dialogue en tenant compte des intérêts de chacun comme des intérêts communs de la région et du monde

Le Vietnam est prêt à contribuer au processus de promotion du dialogue, de la coopération et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le ministre vietnamien a suggéré que la République de Corée continue de soutenir et de partager une vision commune pour assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

Park Jin a affirmé que la sécurité de la navigation en Mer Orientale était très importante pour la paix et le développement dans la région. Il a affirmé le maintien d'un environnement de paix et de stabilité, de la liberté de navigation et de survol, de l'ordre juridique et du règlement des différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982. -VNA