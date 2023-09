New York (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a rencontré le 22 septembre à New York ses homologues mexicain et iranien Alicia Barbena et Hossein Amir Abdollahian, ce à l'occasion de leur participation à la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Lors de la rencontre avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, les deux parties ont convenu d'atteindre rapidement l'objectif de 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux.

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son (gauche) et son homologue iran ien Hossein Amir Abdollahian. Photo: VNA

Hossein Amir Abdollahian a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de l'Iran en Asie du Sud-Est, espérant que les deux pays continueraient à renforcer leur coordination et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.

Il a également proposé des mesures concrètes pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans le commerce, notamment la bonne mise en œuvre des mécanismes de consultation périodiques entre les deux parties.

Lors de la rencontre avec son homologue mexicain Alicia Barbena, les deux parties ont exprimé leur joie devant le bon développement des relations entre les deux pays ces dernières années, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Les relations bilatérales, notamment économiques et commerciales, progressent à un bon rythme, la valeur du commerce bilatéral en 2022 augmentant de 7,1%, pour atteindre 5,4 milliards de dollars.

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son (droite) et son homologue mexicain Alicia Barbena. Photo: VNA

Alicia Barcena a affirmé que le Mexique appréciait particulièrement ses relations de coopération amicales avec le Vietnam, estimant que les deux parties devaient continuer à se coordonner étroitement au sein des mécanismes internationaux et régionaux, notamment l'ONU et la Coopération économique Asie-Pacifique.

De son côté, le chef de la diplomatie vietnamienne a affirmé la position commune de l'ASEAN et du Vietnam sur la résolution pacifique des différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, garantissant la sûreté et la sécurité de la navigation et du survol en Mer Orientale. -VNA