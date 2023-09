Le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son (droite) et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos. Photo : VNA



Lors de la réunion avec le vice-Premier ministre lao et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith, les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement et de bien préparer aux activités de haut niveau sur les canaux du Parti et du gouvernement ainsi qu'aux prochains mécanismes de coopération interrégionale et des projets entre les deux pays; soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux. Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam déploierait des efforts pour aider le Laos à remplir son rôle de président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2024.



Lors de la rencontre avec le ministre des AE des Îles Salomon, Jeremiah Manele, les deux parties ont convenu d'envisager d'établir des mécanismes de coopération et de signer des accords dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, la pêche, l’agriculture, le tourisme, la résilience au changement climatique et renforcer le soutien mutuel dans les forums multilatéraux. New York (VNA) - A l'occasion de sa participation au débat général de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, aux États-Unis, le 20 septembre, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a eu des contacts avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, le ministre des AE des Îles Salomon, le vice-président de la Commission européenne en charge des relations interinstitutionnelles et de la prospective, et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l’Ouganda.Lors de la réunion avec le vice-Premier ministre lao et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith, les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement et de bien préparer aux activités de haut niveau sur les canaux du Parti et du gouvernement ainsi qu'aux prochains mécanismes de coopération interrégionale et des projets entre les deux pays; soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux. Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam déploierait des efforts pour aider le Laos à remplir son rôle de président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2024.Lors de la rencontre avec le ministre des AE des Îles Salomon, Jeremiah Manele, les deux parties ont convenu d'envisager d'établir des mécanismes de coopération et de signer des accords dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, la pêche, l’agriculture, le tourisme, la résilience au changement climatique et renforcer le soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l’Ouganda, Henry Oryem Okello, (gauche) et le ministre vietnamien des AE Bui Thanh Son. Photo : VNA

En recevant le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l’Ouganda, Henry Oryem Okello, Bui Thanh Son a hautement apprécié la visite au Vietnam du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni en novembre dernier et a demandé aux deux pays de poursuivre la mise en œuvre des résultats de la visite afin de développer de manière substantielle la coopération multiforme.



Henry Oryem Okello a souligné que son pays admirait les réalisations du développement socio-économique du Vietnam et souhaitait que les deux parties renforcent les discussions pour élargir les liens dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures de télécommunications.



Les deux responsables ont convenu que leurs pays renforceraient la coopération et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment l'ONU, le Mouvement des pays non alignés et le Groupe des 77 (G77).