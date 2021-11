Hanoi (VNA) – Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a exhorté les localités du pays à augmenter la couverture vaccinale contre le COVID-19 dès que possible lors d'une séance de questions-réponses lors de la deuxième séance de la 15e Assemblée nationale, le 10 novembre à Hanoï.

Le ministre Nguyen Thanh Long a demandé aux localités de prêter plus d'attention à la prévention et au contrôle de la pandémie, en particulier l'accélération des vaccinations. Photo : VNA

Lors de la session, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a répondu aux questions concernant les stratégies anti-pandémiques et vaccinales. Il a cité les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) selon lesquelles le COVID-19 deviendra similaire à la grippe d'ici 2023. Dans un avenir proche, le ministère travaillera avec l'OMS pour acquérir plus d'expérience dans la prévision des pandémies.Comme la pandémie restera compliquée d'ici la fin de l'année, le ministre Nguyen Thanh Long a demandé aux localités de prêter plus d'attention à la prévention et au contrôle de la pandémie, en particulier l'accélération des vaccinations. Il a ajouté que la stratégie vaccinale a été un succès sous trois aspects. À propos de l'achat et de l'importation de vaccins, il a déclaré que le Vietnam avait conclu un contrat pour près de 200 millions de doses, ce qui pourrait être plus élevé dans un proche avenir et suffisant pour vacciner complètement les personnes âgées de plus de 12 ans.