Le ministre de la Défense Ngo Xuan Lich et son homologue australienne, Linda Reynolds. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN 2020 à Hanoï, le général d’armée Ngo Xuan Lich, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense, a reçu le 18 février la ministre australienne de la Défense, Linda Reynolds.



Les deux ministres ont reconnu les dernières avancées des relations bilatérales dans la défense, qui étaient conformes aux conventions déjà conclues.



Linda Reynolds, qui est également sénatrice australienne, a déclaré apprécier l’organisation par le ministère vietnamien de la Défense d’une rencontre informelle entre les ministres de la Défense de l’ASEAN et de l’Australie, ainsi que le soutien du Vietnam pour un renforcement de la coopération entre l’Australie et l’ASEAN dans le secteur de la défense. Elle a aussi déclaré estimer les préparatifs du Vietnam pour l’année de la présidence de l’ASEAN 2020.



La ministre australienne s’est déclarée convaincue que le ministère vietnamien de la Défense organiserait avec succès les conférences et les activités de défense de l’ASEAN en 2020, ainsi que les événements en marge dont une conférence internationale sur le rôle des femmes dans les opérations onusiennes de maintien de la paix, et un salon international de la défense.



Linda Reynolds a affirmé son soutien pour les événements présidés par le Vietnam, ajoutant que l’Australie continuerait d’assister le Vietnam dans l’amélioration des compétences en langues étrangères des forces vietnamiennes participant aux opérations de maintien de la paix, et dans le transport des forces de son 2e hôpital de campagne de niveau 2.-VNA