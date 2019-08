Le ministre de la Défense, le général Ngo Xuan Lich (droite), et le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre de la Défense, le général Ngo Xuan Lich, a reçu lundi à Hanoi le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi, en visite de travail au Vietnam.

Le général Ngo Xuan Lich a salué et apprécié la visite du secrétaire général de l'ASEAN au Vietnam, qui a eu lieu à un moment où le pays se prépare activement à sa présidence de l'ASEAN, ainsi que l’organisation des conférences et activités du bloc pour l'année prochaine.

Selon lui, le Comité national de l'ASEAN 2020 était entré en activité fin 2018 et se prépare, avec le ministère vietnamien de la Défense, aux conférences sur la défense et l'armée de l'ASEAN en 2020.

La partie vietnamienne espère recevoir un soutien supplémentaire du secrétariat de l'ASEAN, notamment en matière de l'établissement de l'ordre du jour, de la consultations et de la formation de secrétaires de réunion, pendant et après la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et la Conférence élargie des ministres de la Défense de l' ASEAN (ADMM+) présidées par le Vietnam en 2020.

Pour sa part, Lim Jock Hoi a déclaré qu'il aiderait activement le Vietnam lorsque le pays assumera la présidence de l'ASEAN l’année prochaine, contribuant ainsi à la mise en place d'une communauté de l'ASEAN forte et à une coopération substantielle dans divers domaines, pour la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. -VNA