Le général Ngo Xuan Lich, ministre vietnamien de la Défense (droite), et son homologue mongol Enkhbold Nyama. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sur l'invitation du ministre de la Défense, le général Ngo Xuan Lich, son homologue mongol Enkhbold Nyama, à la tête d’une délégation militaire de haut niveau du ministère mongol de la Défense, effectue une visite officielle au Vietnam du 28 novembre au 1er décembre.

Lors d’un entretien, le 28 novembre à Hanoï, les deux ministres ont discuté de la situation mondiale et régionale, évalué les résultats de la coopération entre les deux ministères de la Défense ces dernières années et proposé des mesures pour promouvoir la coopération future en matière de défense.

Le général Ngo Xuan Lich et la ministre Enkhbold Nyama ont unanimement affirmé que plus de 65 ans après l'établissement des relations diplomatiques, les relations entre les deux pays étaient constamment renforcées et développées dans de nombreux domaines tels que: l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’éducation.

En particulier, en 2013, les ministères de la Défense des deux pays ont signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale en matière de défense pour promouvoir les activités de coopération précise comme l'échange de délégations, la formation, la résilience aux catastrophes naturelles…

Les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail mixte dans ce domaine, visant à promouvoir la coopération dans les domaines de la formation des langues étrangères, de la médecine militaire, de l'art et de la culture, des sports militaires, des échanges d’expérience dans les activités de maintien de la paix des Nations Unies, de la logistique, de l'industrie de la défense…

Après leur entretien, Ngo Xuan Lich et Enkhbold Nyama ont signé un "Accord entre les deux gouvernements du Vietnam et de la Mongolie sur la coopération dans la défense".

Durant son séjour au Vietnam, le ministre mongol de la Défense Enkhbold Nyama et la délégation militaire de haut rang mongol vont aller fleurir et rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée; visiter la Division 308 et le Corps militaire 1, ainsi que des sites historiques et culturels à Hanoï. -VNA