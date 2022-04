Le ministre d'État britannique au Cabinet Office, Nigel Adams, reçoit des artistes vienamiens. Photo: VNA



Londres (VNA) – Le 31 mars, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long et une délégation d'artistes vietnamiens ont rendu une visite de courtoisie au ministre d'État britannique au Cabinet Office, Nigel Adams, à Londres, à l'occasion des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni.

Lors de la réunion, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a souligné l'importance des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni en 2022, affirmant qu'elles offrent une chance de porter les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Pour sa part, le ministre Nigel Adams a partagé sa belle impression sur le Vietnam lors de sa visite de travail dans ce pays en juillet dernier, affirmant qu'il avait été particulièrement impressionné par des merveilleuses chansons et mélodies musicales vietnamiennes, comprenant ainsi le rôle important de la culture et de la musique pour le peuple vietnamien.

Il a remercié les artistes vietnamiens pour leurs contributions au programme célébrant le 70e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elizabeth II.

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long (premier, à gauche) offre une peinture au ministre d'État britannique au Cabinet Office, Nigel Adams (deuxième, à droite). Photo: VNA



Le responsable britannique a souligné l'importance du langage artistique et de la musique, et a fait l'éloge des événements culturels et artistiques du Vietnam au Royaume-Uni.

Il a promis de faire de son mieux pour cultiver davantage l'amitié, la compréhension mutuelle et la coopération entre les deux pays. Les relations bilatérales se développeront plus durablement à l'avenir, a-t-il affirmé.

Présent à la réunion, le secrétaire d'État à l'Éducation du Royaume-Uni, Nadhim Zahawi, a remercié les artistes pour leurs contributions concrètes aux relations entre les deux pays, exprimant le souhait de se rendre au Vietnam pour promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays, notamment dans l'éducation. - VNA