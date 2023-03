Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam (droite),reçoit Shimizu Akira (gauche), ancien représentant en chef de la JICA au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam, a reçu lundi 27 mars à Hanoï Sugano Yuichi, nouveau représentant en chef de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam, et son prédécesseur Akira Shimizu.



Le général To Lam a déclaré que son ministère avait reçu une coopération active de partenaires japonais dans le partage et l'échange d'informations, la prévention et la lutte contre la criminalité, la formation des ressources humaines et l'aide non remboursable, etc.



Le ministère vietnamien a également bénéficié du soutien de la JICA à travers une série de cours et de programmes de formation sur l'amélioration des compétences de la police, a-t-il déclaré, estimant que ce travail conjoint se développera de plus en plus et obtiendra plus de succès dans les temps à venir sur la base du partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie entre les deux pays.



Le ministre a suggéré à la JICA d'accorder une plus grande attention à l'augmentation des fonds pour le développement de la force de sécurité publique dans les domaines avantageux du Japon tels que les hautes technologies, la transition numérique, la fourniture d'équipements et de moyens antiterroristes, l'application de la loi litoral, la prévention des incendies, le sécours et le sauvetage, et la formation des personnels.



Il a déclaré que son ministère s'engageait à travailler en étroite coopération avec la JICA pour assurer la sécurité et la sûreté des événements célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, ainsi que pour les entreprises et les citoyens japonais vivant, travaillant et étudiant au Vietnam.



Il a exprimé sa conviction que la coopération bilatérale continuerait à remporter des succès et contribuera à renforcer les liens des deux pays.



Soulignant les relations croissantes entre le Vietnam et le Japon dans tous les secteurs, en particulier l'économie, les ressources humaines, les sciences et les technologies et les chaînes d'approvisionnement, le représentant de la JICA s'est engagé à faire de son mieux pour promouvoir les relations entre l'agence et le ministère. -VNA