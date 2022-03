Cérémonie de livraison de cinq projets cadeaux du ministère vietnamien de la Défense au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le Corps d'armée No.15, en collaboration avec les autorités de la province lao d'Attapeu, a organisé la cérémonie de livraison de cinq ouvrages de réparation pour le village de Vang Tat dans le district lao de Sanxay.

Ces ouvrages, y compris les systèmes d'eau et d'irrigation, un internat, des chambres et cantine pour les élèves, bénéficient d'un financement total de plus de 4,1 milliards de dongs (près de 180.000 dollars) octroyés par le ministère vietnamien de la Défense.

Lors de la cérémonie de livraison tenue le 28 février, le lieutenant Hoang Trung Son, chef adjoint de l'équipe de défense et d’économie du Corps d'armée No.15, a souligné que ces ouvrages contribueront non seulement à améliorer le niveau de vie des populations locales mais à l’intensification des relations spéciales Vietnam-Laos. -VNA