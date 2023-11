L'article sur l'entretien entre le président Vo Van Thuong et le Premier ministre japonais Kishida Fumio. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Le site officiel du ministère japonais des Affaires étrangères a publié un article le 27 novembre sur l'entretien entre le président Vo Van Thuong et le Premier ministre japonais Kishida Fumio, en mettant l'accent sur leur consensus pour élever les relations bilatérales au niveau d'un "Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde".

Selon le ministère, les deux dirigeants ont eu un échange de vues franc sur le développement futur des relations bilatérales dans le cadre du nouveau partenariat.

Dans le domaine économique, Kishida Fumio a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam, un important centre de chaîne d'approvisionnement et l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses, afin de concrétiser une "région Indo-Pacifique libre et ouverte" et de promouvoir des initiatives qui mèneront à la croissance et à la vitalité de toute la région.

Le président Vo Van Thuong a soutenu la déclaration du Premier ministre Kishida Fumio et les deux parties ont confirmé le renforcement de la coopération dans d'importants projets d'APD et d'investissement.

Les deux dirigeants ont convenu de coopérer dans les hautes technologies, la transformation numérique et de la transition verte, et de travailler ensemble pour le succès du Sommet de la Communauté asiatique à zéro émission (AZEC), qui se tiendra en décembre à l'occasion du Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon.

Quant à la sécurité, les deux parties sont convenues d'élargir les échanges de défense et de promouvoir la coopération pour le transfert d'équipements militaires. Ils ont salué la récente fourniture d'équipements de formation au Centre d'éducation et de formation de la Garde-côte du Vietnam et ont convenu de poursuivre la coopération à travers des programmes tels que "l'Assistance officielle à la sécurité (OSA)".

Kishida Fumio a déclaré que les ressources humaines vietnamiennes sont essentielles au développement socio-économique du Japon, tandis que Vo Van Thuong a proposé au gouvernement japonais de renforcer les échanges entre les peuples, notamment les jeunes générations, et de créer des conditions favorables aux Vietnamiens vivant au Japon.

S'agissant des questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont partagé leur vision de travailler plus étroitement ensemble dans le règlement des questions régionales et internationales, notamment le Sommet commémoratif ASEAN-Japon, la question en Mer Orientale et la réalisation d'un "monde sans armes nucléaires".

Après la réunion, les dirigeants ont publié une Déclaration commune, annoncé le rehaussement des relations entre le Japon et le Vietnam au niveau d'un partenariat stratégique intégral, et assisté à la signature de documents de coopération entre des ministres et secteurs des deux pays. -VNA