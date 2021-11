Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le ministère des Finances et le groupe Viettel. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances et le groupe Viettel ont signé le 22 novembre à Hanoï un protocole d'accord sur la coopération dans la transformation numérique pour la période 2021- 2025.

Aux termes du document signé, le ministère des Finances et le groupe Viettel coopéreront dans les consultations et les essais de solutions informatiques et de transformation numérique, ainsi que dans la formation et le transfert de technologies.

Le ministère des Finances partagera avec Viettel les orientations stratégiques pour le développement du secteur financier, les orientations de la réforme des processus professionnels et la transformation numérique du secteur financier, dans le but de travailler ensemble pour le développement dans la période de transformation numérique.

La signature du protocole d’accord sur la coopération dans la transformation numérique entre le ministère des Finances et Viettel est l'une des activités du ministère des Finances visant à consulter les principales entreprises et les experts de premier rang du secteur des technologies dans le processus de planification de la transformation numérique du secteur financier pour les temps à venir. -VNA