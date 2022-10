Conférence de presse périodique du gouvernement, le 29 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique a déclaré samedi 29 octobre, lors de la conférence de presse périodique d’octobre du gouvernement à Hanoï, continuer la lutte contre la diffusion des fausses informations, notamment à la suite d’une série d’enquêtes et de poursuites pénales d'importantes affaires survenues dans le domaine économique.

Les forces fonctionnelles continueront à traiter les cas de diffusion des informations inventées nuisibles au développement économique national et à des activités des entreprises, déclaré le général de division To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, citant par exemple des fausses informations selon laquelle le président de Vingroup Pham Nhat Vuong fait l’objectif de l'interdiction de sortie du territoire.

Le fonctionnement de VinGroup est stable et normal. VinGroup figure parmi les entreprises ayant grandement contribué au budget d'État avec un montant d'impôt d'environ 127.000 milliards de dongs (5,08 milliards de dollars) ces derniers temps. "Nous avons la responsabilité de protéger les activités normales et légitimes des entreprises, d’empêcher la diffusion de fausses informations, non vérifiées qui affectent le fonctionnement des entreprises et l'ensemble de l'économie", a-t-il souligné.

Selon les statistiques du ministère, depuis le début de l’année, 572 affaires liées à la cybercriminalité sont mises en examen et enquêtées, soit une augmentation de 144 % en glissement annuel.

Concernant les cas de diffusion de fausses informations sur des sites internet, le ministère a mis en examen 63 affaires avec 68 prévenus, a appliqué les sanctions administratives contre 455 personnes et a donné un avertissement à 1.500 autres. -VNA