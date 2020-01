Hanoi (VNA) - Sans une prévention efficace, l’épidémie de pneumonie aigue dûe au nouveau coronavirus pourrait éclater au Vietnam, a estimé le ministère de la Santé.

Photo: VNA

Parmi les risques identifiés, une forte croissance des flux de passagers à l’occasion du Nouvel An lunaire. Des touristes de la ville de Wuhan (province du Hubei, en Chine), lieu de départ de l’épidémie, pourraient franchir les frontières vietnamiennes, mais des travailleurs vietnamiens pourraient aussi revenir au pays en provenance de cette ville, a averti le ministère.Selon les spécialistes, le climat froid et humide de l’hiver favorise la propagation du virus alors que les moyens de prévention se limitent essentiellement à l’hygiène individuelle et environnementale.Le ministère de la Santé vient de mettre en place un plan d’action et a demandé à tous les organes compétents de tenir la population informée des premiers symptômes de la maladie. Les habitants sont tenus d’alerter les médecins en cas de soupçon.Le nouveau coronavirus identifié en Chine a fait trois nouvelles victimes mardi 21 janvier à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, portant le total à 6 morts.Le même jour, la Chine a recensé 77 nouveaux cas. 922 patients sont en observation dans les hôpitaux, selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires chinoises.De Bangkok à Hong Kong, de Singapour à Sydney, les autorités procèdent à des contrôles systématiques à l’arrivée des vols en provenance des zones à risques, après que Pékin a confirmé que ce nouveau coronavirus est transmissible entre humains.L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se réunira mercredi pour déterminer s’il convient de déclarer une «urgence de santé publique de portée internationale». – VNA