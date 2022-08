Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a mis en garde contre une augmentation du nombre de nouvelles infections au COVID-19 ainsi que de cas critiques.

Au cours de la semaine dernière, le Vietnam a enregistré en moyenne 2.000 nouveaux cas de COVID-19 chaque jour. Plus de 100 patients gravement malades du COVID-19 sont traités dans les hôpitaux.

Alors que les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron sont apparues dans de nombreuses localités du pays alors que la rentrée universitaire va bientôt démarrer, le ministère exhorte les localités à continuer d'accélérer la vaccination, notamment les rappels pour la population adulte et les deuxième dose pour les enfants entre cinq et moins de 12 ans.

Les villes et provinces sont demandées de se concentrer sur la détection précoce des cas suspects et sur le traitement afin de limiter le nombre de patients graves et de décès.

Traitement des patients de COVID-19 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le ministère a demandé de continuer de surveiller de près l'évolution de la pandémie de COVID-19 et d'évaluer et d'analyser régulièrement la situation afin d'élaborer des plans et des scénarios pour répondre à toute épidémie en temps opportun.

Le Département général de médecine préventive du ministère de la Santé a demandé aux autorités sanitaires locales de mettre à jour quotidiennement le nombre de nouveaux cas de COVID-19 et leur a demandé de détecter rapidement les nouvelles infections et de minimiser les patients gravement malades et les décès.

Le nombre national de cas de COVID-19 au Vietnam s'élève désormais à plus de 11,3 millions, selon le ministère de la Santé.

Le nombre total de récupérations est passé à plus de 10 millions. Il y a 106 patients dans des conditions graves nécessitant une assistance respiratoire.

Le pays a administré à ce jour plus de 251 millions de doses de vaccins.- VNA