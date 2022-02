Le " passeport vaccinal " est matérialisé par un QR code. Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a demandé au ministère de l'Information et de la Communication de diriger les unités concernées pour finaliser rapidement les systèmes au service de la délivrance du passeport vaccinal dans les meilleurs délais.

Du 15 au 18 février, le ministère de la Santé a travaillé avec le ministère de l'Information et de la Communication et le groupe Viettel, constatant que ces systèmes ne répondaient pas encore aux exigences et n’étaient pas encore compatibles pour une mise à l’essai.

Aux termes de la Décision numérotée 5772/QĐ-BYT du ministère de la Santé, le "passeport vaccinal" est délivré aux personnes ayant été entièrement vaccinées avec l'un des huit types de vaccins contre le COVID-19 autorisés au Vietnam par le ministère de la Santé, que sont AstraZeneca, Spoutnik V, Vero Cell de Sinopharm, Hayat-Vax, Pfizer, Moderna, Janssen et Abdala.

Photo: VNA

Le "passeport vaccinal" est matérialisé par un QR code. Il contient 11 champs d'informations tels que nom et prénom, date de naissance, nationalité, doses de vaccins déjà reçues, date de vaccination, type de vaccin... -VNA