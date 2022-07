Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a envoyé le 10 juillet un dépêche officiel sur le renforcement de la prévention et du contrôle de l’épidémie aux présidents des Comités populaires des villes et provinces.

Le ministère a exhorté les autorités locales à se conformer sérieusement aux directives du gouvernement et du Premier ministre sur la prévention et la lutte contre la pandémie et à faire respecter la discipline et la responsabilité des chefs.

Dans le même temps, les responsables locaux doivent strictement mettre en œuvre des solutions axées sur la quarantaine, le test et le traitement, associées au rétablissement et au développement socio-économique.

Les services de Santé, en collaboration avec l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie, l'Institut Pasteur, effectuera le prélèvement des échantillons et le séquençage du génome du virus SARS-CoV-2 des cas suspects afin de détecter précocement de nouveaux variants dangereux du virus SARS-CoV-2.

Photo: VNA



Les services de l'Information et de la Communication devront renforcer la communication sur la vaccination, les avantages et l'efficacité des vaccins, la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie "2K" (masque et désinfection) + vaccin + médicament + traitement + technologie + prise de conscience des gens et autres ; l’avertissement sur de nouveaux sous-variants d'Omicron; les soins de santé post-COVID-19.

Le ministère a également exhorté à accélérer la vaccination contre le COVID-19, notamment les troisième et quatrième doses de rappel pour les enseignants et pour les enfants âgés de cinq à moins de 18 ans.- VNA