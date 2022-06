Hanoi (VNA) – Le ministère de la Santé a demandé des mesures plus drastiques pour freiner la propagation de la dengue, compte tenu du nombre élevé de nouveaux cas enregistrés dans de nombreuses provinces et villes.

La dengue, maladie virale transmise par les moustiques, s’est propagée rapidement dans plusieurs localités. Photo: VNA



Selon le ministère, depuis le début de cette année jusqu’au 24 juin, le Vietnam a enregistré environ 77.000 cas de dengue, en hausse de plus de 10.000 cas par rapport à la semaine précédente, et 30 décès.Cette fois, c’est le pic de la maladie, la région méridionale et plusieurs localités centrales étant les foyers, a-t-il averti.Dans ce contexte, le ministère a publié de nombreux documents d’orientation demandant aux localités de redoubler d’efforts pour prévenir la maladie, d’autant plus que l’épidémie de Covid-19 n’est pas terminée.Le ministère a envoyé sept délégations pour inspecter et diriger la prévention de la dengue dans les grandes provinces et villes en juin et juillet.Le 27 juin, le vice-ministre Nguyên Truong Son a conduit une délégation de travail pour inspecter les travaux à Hô Chi Minh-Ville. Au 24 juin, la mégapole du Sud a enregistré à elle seule 16.057 contaminations.La dengue est une infection virale transmise par un moustique du genre Aedes. Cette infection provoque un syndrome de type grippal et peut évoluer vers des complications potentiellement mortelles, appelées dengue sévère.Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il n’existe pas à l’heure actuelle de traitement spécifique pour la dengue ou la dengue sévère, mais le dépistage précoce et l’accès à des soins médicaux adaptés permettent de ramener le taux de mortalité à moins de 1%. –VNA