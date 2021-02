Le général de corps d’armée Phan Van Giang, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale , chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a eu le 17 février à Hanoï une séance de travail avec l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, sous l’égide du général de corps d’armée Phan Van Giang, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense.

Phan Van Giang a félicité l'état-major général et les agences et unités de toute l'armée pour la mise en œuvre stricte du plan fixé pour assurer la sécurité durant le Têt du Buffle 2021. L'armée a activement coopéré avec la Police pour garantir la sécurité politique et l’ordre social.

Pour les missions futures, il a demandé à l'état-major général de continuer à bien saisir, à mettre en œuvre les lignes et politiques du Parti, la loi de l'État sur l’édification et la défense nationales ainsi que la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Les agences et unités de l’armée doivent poursuivre l’amélioration de la qualité des recherches scientifiques, de la formation dans toute l'armée ; être actif dans la prévention et la lutte contre les conséquences des catastrophes naturelles et des épidémies ; améliorer la capacité d'application de la loi des forces frontalières, a-t-il souligné.



Enfin, Phan Van Giang a demandé à toute l'armée de redoubler ses efforts pour surmonter les difficultés, de promouvoir son rôle pionnier dans l’exécution de la tâche de «combat dans la paix», de répondre efficacement aux défis de sécurité non traditionnelle et aussi répondre à la pandémie de COVID-19. - VNA