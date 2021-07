Des soldats vietnamiens partent pour la mission onusienne. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère de la Défense a organisé le 15 juillet une réunion pour passer en revue le travail d'intégration internationale et de diplomatie de défense au cours des six premiers mois de 2021.

La diplomatie de défense bilatérale et multilatérale a été déployée de manière flexible, créative, efficace et substantielle. L'intégration internationale et la diplomatie de défense sont l'un des piliers et un élément important de la politique étrangère du pays, contribuant à renforcer le rôle, la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Le pays a mené à bien les domaines de coopération internationale comme la prévention et le contrôle du COVID-19, la coopération en matière de transfert de technologie et de production de vaccins anti- COVID-19 ; l’envoi de soldats à étudier à l'étranger…

Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense. Photo : VNA



S'exprimant à la réunion, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense a reconnu et salué les réalisations obtenues par les unités, tout en leur demandant de continuer à surmonter les difficultés dues à l'impact de la pandémie de COVID-19 pour mener à bien les tâches assignées pour le seconde semestre.

Les forces fonctionnelles doivent resserrer la coopération dans la gestion et la protection des frontières avec des pays partageant les frontières communes. Il faut être prêt à participer aux Jeux de l'armée 2021 en Russie et dans d’autres pays ; accélérer la signature d'accords et de traités internationaux dans les domaines comme la défense, l’industrie de la défense, la médecine militaire, le sauvetage… ; promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre le COVID-19, en particulier dans la recherche, la réception et le transfert de technologies de vaccin.

Le vice-ministre de la Défense a également demandé de maintenir et d’examiner le renforcement de la participation vietnamienne aux activités des missions onusiennes ; de déployer l'hôpital de campagne de niveau 2 No4 pour rejoindre la force de maintien de la paix de l’ONU ; de construire le Centre national de coordination pour le maintien de la paix de l’ONU, de renforcer le travail des affaires étrangères… -VNA