Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère mexicain de l'Économie a officiellement lancé une enquête antidumping sur l'acier laminé à froid en provenance du Vietnam, selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

L'enquête vise des produits ayant les codes HS 7209.16.01, 7209.17.01, 7209.18.01, 7209.26.01, 7209.27.01, 7209.28.01, 7209.90.99, 7211.23.03, 7211.29.99, 7211.90.99, 7225.50.07, et 7226.92.06.

Selon les Statistiques du commerce pour le développement international des entreprises (ITC), en 2020, le Mexique a importé pour 220 millions de dollars d'acier et de fer de toutes sorte du Vietnam, soit une hausse de 70% par rapport à 2019. Parmi ceux-ci, 80% avaient des codes HS 7209 et 7210.

L'agence d'enquête mexicaine a envoyé un questionnaire d'enquête aux entreprises citées dans le procès. Le délai pour répondre aux question est le 6 septembre 2022.

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce recommande aux associations, aux producteurs et aux exportateurs de l'acier laminé à froid de continuer d'examiner leurs activités de production et d'exportation de produits concernés. -VNA