Photo d'illustration

Buenos Aires (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Julio Arriola, a annoncé la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Mercosur et Singapour, au cours d'une réunion préliminaire mercredi à Asuncion, à la veille de l'ouverture du sommet du bloc économique sud-américain.

Le ministre a rappelé que ce pays asiatique de six millions d'habitants était déjà un important partenaire du Mercosur en matière de commerce et d'investissements, selon Le Figaro. En 2021, les exportations du bloc latino-américain vers Singapour se sont élevées à 5,9 milliards de dollars et les importations à 1,2 milliard, selon des données officielles du marché commun.

Les pays du Mercosur ont par ailleurs convenu de réduire de 10% le Tarif extérieur commun (TEC), a annoncé Julio Arriola. Cet accord «permettra une réduction de 10% dans un univers très large de produits», a-t-il souligné.

Le Mercosur, créé en 1991, est le principal bloc d'intégration économique d'Amérique du Sud. Il comprend l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Il représente un marché de 300 millions de personnes. -VNA