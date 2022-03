Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Pionnière dans la création de produits touristiques domestiques originaires et attrayants, la compagnie Saigontourist Travel propose trois nouveaux circuits pour découvrir le meilleur de Hô Chi Minh-Ville.

Touristes participants au circuit "Sai Gon - itinérance et chant". Photo : Saigontourist

Les visites sont organisées sur une demi-journée ou une journée, avec départ tous les samedis et dimanches, au prix de base de 349.000 dôngs/personne. Elles sont adaptées aux familles ou à des groupes d’amis. Placé sous le thème "J’aime Hô Chi Minh-Ville", ces circuits de Saigontourist Travel souhaitent que les visiteurs se sentent attachés à cette ville moderne en pleine mutation.Bien que chaque circuit soit bref, les connaissances approfondies des guides touristiques fournissent aux voyageurs des informations originales et intéres-santes, en plus des beaux points de vue sur la vie et des expériences passionnantes dans des sites incontournables.Voir de près les produits particuliersLe premier circuit est une demi-journée de croisière entre 15h00 et 18h30 tous les samedis après-midi. Appelée "Saigon Rong Ca" (Sai Gon - itinérance et chant), la visite commence par un trajet en bus à impériale pour admirer la ville avec la statue de Trân Hung Dao, le Musée d’histoire, celui des vestiges de la guerre, la rue touristique Pham Ngu Lao, le marché Bên Thành, le Palais de la Réunification, la cathédrale Notre Dame, le Théâtre municipal, la rue piétonne Nguyên Huê et le quai Nhà Rông. Les voyageurs profiteront aussi d’un spectacle musical impromptu dans le bus. Ensuite, ce sera un trajet en bus fluvial sur la rivière Saigon ainsi que la visite du plus haut bâtiment du Vietnam, le "Landmark 81", pour savourer la cuisine du Sud dans un très beau restaurant.