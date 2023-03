Photo : VnEconomy

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est considéré comme l'un des 10 marchés émergents sur le marché des centres de données et du cloud computing avec un impressionnant taux de croissance de 20 à 30 % par an sur la période 2020-2026.

Ce fait sera soulevé par l'expert au Data Center and Cloud Infrastructure Forum, prévu le 3 juin 2023 par Viettel IDC en collaboration avec 35 partenaires et installations technologiques mondiales.

Sur le marché vietnamien, ces 5 dernières années, le nombre d'abonnés utilisant la 4G a presque sextuplé, avec près de 90 millions d'abonnés, et près de 22 millions pour la connexion haut débit des ménages et des entreprises. Cela montre l'essor du contenu numérique et que les utilisateurs ont changé de connexion de divertissement.

Selon Hoang Van Ngoc, directeur de Viettel IDC, ce développement s'accompagne d'une pression sur les infrastructures, notamment celles de stockage, informatiques et de connectivité.

Le marché vietnamien compte actuellement plus de 40 entreprises fournissant des services de cloud computing, dont des entreprises étrangères telles que Google, Microsoft, Amazon et des entreprises nationales telles que Viettel, VNPT, CMC, FPT... et un certain nombre de petites entreprises.

Parallèlement au changement de technologie, la tendance à utiliser les centres de données et les services de cloud computing est en forte croissance au Vietnam. Selon Hypercycle of Future Market Insights, d'ici 2031, le nouveau monde sera au « stade de maturité » et la région Asie-Pacifique ne sera qu'au « stade de développement ».

Selon l'analyse de Frost & Sullivan, en 2023, le marché du cloud de l’Asie-Pacifique devrait croître de 30 %, et le Vietnam figure parmi les groupes leaders en Asie du Sud-Est.

Actuellement, la taille du marché du cloud au Vietnam est d'environ plus de 400 millions de dollars, mais ce chiffre devrait atteindre un milliard de dollars. Il s'agit d'un énorme potentiel de croissance pour les entreprises et les fournisseurs de services cloud.

Tran Nguyen Chung, chef du département de la sécurité des systèmes d'information, département de la sécurité de l'information, a déclaré que le Vietnam est considéré comme l'un des 10 marchés émergents sur le marché des centres de données et du cloud computing avec un taux de croissance impressionnant de 20 à 30 % par an sur la période 2020-2026. Mais, les entreprises vietnamiennes ne détiennent qu'environ 20% des parts de marché, près de 80% appartenant à la BigTech...

Par conséquent, afin d'orienter le développement des infrastructures de l'économie numérique, le Vietnam s'est fixé pour objectif que d'ici 2025, environ 100 % des agences utilisent le cloud computing, dont 70% pratiquent des services de cloud fournis par des entreprises vietnamiennes. -CPV/VNA