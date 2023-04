Bangkok, 21 avril (VNA) – Le marché de l'offre publique initiale (IPO) de la Thaïlande cette année devrait surperformer 2022 car il continue de se redresser après la pandémie de COVID-19, selon les médias locaux.



La Commission de Sécurité et d'Echanges (Securities and Exchange Commission - SEC) de la Thaïlande a modifié les règles et réglementations, obligeant les entreprises qui demandent une introduction en bourse en 2024 à soumettre leurs états financiers annuels pour les trois dernières années et les derniers états financiers trimestriels. Par conséquent, les états financiers doivent être préparés conformément aux normes d'information financière et audités ou examinés (dans le cas d'états financiers trimestriels) par un expert-comptable agréé par la SEC.



Avec les nouvelles règles, la préparation de l'introduction en bourse peut prendre plus de temps et obliger de nombreuses entreprises à accélérer le processus pour qu'il soit achevé d'ici 2024.



En 2022, les introductions en bourse de la Thaïlande ont levé le plus haut niveau de fonds en Asie du Sud-Est, avec un total de 3,6 milliards de dollars levés par 42 sociétés cotées. Le marché thaïlandais des introductions en bourse s'est révélé très prometteur ces dernières années.



2023 devrait être une autre année clé pour garder un œil sur le financement des introductions en bourse dans un environnement de concurrence intense.



Au 28 février de cette année, 75 cas étaient en cours de pré-consultation avec la SEC (uniquement les cas soumis en 2021), et le prochain rapport sur les introductions en bourse pour le premier trimestre faisait état de 20 cas en cours d'examen pour dépôt ou déjà approuvés.

Il y a également déjà eu 12 introductions en bourse, un nombre supérieur au nombre d'introductions en bourse au cours de la même période de 2022, selon le rapport mensuel de synthèse sur le marché des capitaux de la SEC.



Cela implique que de nombreuses entreprises manifestent un plus grand intérêt à être cotées en bourse pour émettre des actions en vue d'une offre publique. Les avantages de la cotation pour les organisations sont devenus de plus en plus clairs, notamment l'accès à un financement à long terme, la création d'une image de confiance pour l'entreprise, une gestion financière professionnelle, la résilience à long terme, ainsi que l'augmentation des opportunités d'affaires à l'avenir.- VNA