Hanoi (VNA) - Le gouvernement vénézuélien est prêt à créer les conditions les plus favorables pour que la société vietnamienne VIGLACERA puisse entrer sur le marché du pays, ce qui est considéré comme une force motrice pour renforcer les relations amicales traditionnelles entre les deux pays, a affirmé Jorge Márquez, chef de cabinet du Palais présidentiel vénézuélien, président du Comité de coopération intergouvernementale Venezuela - Vietnam.Lors d’une rencontre de la délégation de VIGLACERA conduite par son directeur général adjoint Tran Ngoc Anh, Jorge Márquez a déclaré que dans le contexte où le Venezuela est en train de récupérer et de diversifier son économie, la coopération internationale dans le domaine de la construction de base, en particulier dans la production de matériaux de construction, se montre très prometteuse.Pour sa part, le ministre vénézuélien de l'Industrie et de la Production, José Félix Rivas Alvarado, a souligné que les relations amicales et de coopération entre deux pays ont continué à bien se développer ces derniers temps. Venezuela et Vietnam se trouvent dans la période la plus favorable pour consolider la coopération dans de nombreux domaines, notamment la construction au service de la vie des habitants.Selon le directeur général adjoint Tran Ngoc Anh, VIGLACERA figure actuellement sur la liste des 20 plus grandes entreprises de fabrication de carrelage au monde, distribuant des produits dans plus de 40 pays, y compris des marchés exigeants comme les Etats-Unis, l'Europe et le Canada. VIGLACERA entretient des relations commerciales avec plus de 500 entreprises dans le monde. En particulier en Amérique latine, depuis 2018, la société a investi dans la zone spéciale de développement de Mariel à Cuba, en créant ici la coentreprise de production de matériaux de construction SANVIG dont les premiers produits ont é té lancés en 2019.Le représentant de VIGLACERA a exprimé son souhait que les dirigeants des ministères et services compétents vénézuéliens prêtent attention et créent les conditions favorables, pour que les produits de VIGLACERA soient bientôt disponibles sur le marché vénézuélien. Sans oublier de coordonner la recherche et explorer les opportunités d'investissement sur le marché vénézuélien.Lors de la visite de travail au Venezuela du 20 au 24 septembre, la délégation de VIGLACERA a également travaillé avec le ministre de la Population et du Logement, Ildemaro Villarroel, a eu des réunions avec la Chambre de commerce et l’Association des petites et moyennes entreprises, a visité certaines usines de matériaux de construction. -VNA