Photo : baothainguyen

Hanoï (VNA) - En 2022, le marché F&B (Food and Beverage) a retrouvé sa croissance et est même encore plus dynamique en ce début 2023.

Selon un rapport d'Ipos.vn, les revenus de l'industrie F&B (Food and Beverage) en 2022 ont atteint près de 610.000 milliards de dongs, soit une hausse de 39% en un an, montrant que ce marché a retrouvé sa croissance

Le rapport d'Ipos.vn montre que les revenus du marché de la restauration en 2022 ont retrouvé des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie de COVID-19, avec plus de 333.000 milliards de dollars. Les consommateurs ont tendance à maintenir le niveau actuel de dépenses alimentaires, représentant la plus grande proportion avec 46,27 %. 30,9 % des personnes sondées comptent augmenter leurs dépenses et seulement 22,8 % ont l'intention de les réduire.

On peut voir que le secteur F&B à travers le pays a connu une accélération significative après l'épidémie de COVID-19. Fin 2022, le Vietnam comptait environ 338.600 restaurants et cafés. Le nombre de restaurants F&B au Vietnam a tendance à augmenter progressivement avec un taux de croissance d'environ 2 %.

La pandémie a changé les habitudes des clients. En mettant les critères de choix d'un restaurant dans un menu avec ordre de priorité, les trois facteurs les plus importants sont le goût, 88 %, le prix, 72 % et la propreté, 62 %.

La pandémie a également provoqué une augmentation des achats en ligne. Selon Ipos.vn, 88,2 % des entreprises F&B interrogées déclarent appliquer un logiciel de vente.

Concernant la structure des revenus des services F&B, 95 % proviennent de services de restauration uniques et seulement 5 % des chaînes de restauration. Par conséquent, les experts estiment que les modèles F&B populaires seront développés par de nombreux nouveaux investisseurs entrant sur le marché. -CPV/VNA