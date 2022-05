Hanoi (VNA) - De nombreuses grandes marques F&B à Singapour considèrent le Vietnam comme un marché offrant de nombreuses opportunités d'expansion commerciale.

Photo d'illustration/PLO

De nombreuses grandes marques F&B (Food and Beverage) à Singapour considèrent le Vietnam comme un marché offrant de nombreuses opportunités d'expansion commerciale.Cela fut évident au F&B Franchise Fair – MakanSingapore, premier événement en ligne à présenter les opportunités de franchise F&B de Singapour au Vietnam, tenu les 25-26 mars 2022.L'événement a attiré plus de 2.000 participants, dont plus de 600 entreprises opératrices de systèmes F&B multi-magasins, des experts en investissement et des noms clés du secteur immobilier au Vietnam, désireux de découvrir les opportunités de franchise.Les modèles F&B tels que Blanco Court Beef Noodles, Kim Hua Guan Bak Kwa, Bowl and Bowl Fried Rice, One Prawn Noodle, Jiu Xiang Xiang Roasted Delights, Hock Kee Fried Oyster et Sharoq Khan Restaurant ont reçu une attention considérable.- CPV/VNA