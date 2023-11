Un modèle de voiture électrique exposé. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Le marché des véhicules électriques (VE) de l'ASEAN devrait atteindre 2,7 milliards de dollars d'ici 2027, soit un quintuple par rapport aux 500 millions de dollars en 2021, selon le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Tengku Zafrul Abdul Aziz.Le ministre a participé le 22 novembre à Kuala Lumpur à l’ouverture de l’E-Mobility Asia (EMA) 2023 - le salon et plateforme environnementale dédié aux offres d'électromobilité respectueuses de l'environnement et durables telles que les véhicules électriques (VE).S’agissant de la coopération au sein de l'ASEAN dans le domaine des VE, il a émis son espoir de coopérer avec des pays membres tels que la Thaïlande, le Vietnam, Singapour et les Philippines, pour compléter les atouts communs et tirer parti des chaînes d'approvisionnement.EMA 2023 se déroule du 22 au 24 novembre, avec une centaine de stands présentant des VE et une série de conférences sur de nombreux sujets liés à l'écosystème EV tels que politiques, tendances et opportunités dans l'industrie des véhicules électriques …Les intervenants sont des dirigeants d'associations de fabricants de VE et de batteries ainsi que ceux d'instituts d’études sur les technologies et l’automatisation de nombreux pays asiatiques.L’événement est également l'occasion pour les partenaires des industries liées aux VE de discuter d’accords de coopération.-VNA