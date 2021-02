Hanoï (VNA) - À cause de l’épidémie de COVID, de nombreux étudiants, élèves et employés doivent poursuivre leurs cours en ligne ou travailler en distanciel. Cela permet au marché des ordinateurs et webcams de retrouver une forte croissance.

La demande pour les ordinateurs portables est en hausse considérable. Photo : Dântri/CVN/VNA

Selon les statistiques de FPTShop (de la Compagnie par actions de vente au détail de produits numériques FPT), ces deux dernières semaines, le nombre d’ordinateurs portables écoulés a augmenté de 5 fois par rapport à la même période de l’année précédente. La gamme d’ordinateur portable la plus prisée se trouve à un tarif oscillant entre 10 et 12 millions de dông, suivi du segment 16 à 20 millions de dông. Des modèles tels que Dell Inspiron N3501, HP 15s, Acer Aspire 3, Asus Vivobook X509JA sont plébiscités par la plupart des étudiants et élèves. Les employés quant à eux préfèrent le MacBook Pro ou le Microsoft Surface 7 Pro qui se trouvent à un tarif de plus de 30 millions de dôngs.



"La demande pour les ordinateurs portables est en hausse considérable quand les employés et les élèves doivent travailler et suivre leurs études en distanciel. Nous avions prévu une forte croissance mais ce chiffre de 600% est une bonne surprise", a partagé Nguyên Thê Kha, représentant de FPT Shop.

Le prix des claviers, souris, webcams commence aussi à être majorer de "10%". Photo : CVN/VNA

En outre, les webcams sont aussi bien écoulées. Selon un vendeur du magasin An Phat dans la rue de Thai Hà à Hanoï, il s’est vendu entre le 16 et le 18 févier environ 100 unités par jour. Les produits les plus vendus sont des marques Logitech et Genius avec un prix d’environ un million de dôngs. Dans de nombreux magasins, les webcams sont en "rupture de stock". "Des modèles de webcam inconnus se sont aussi bien vendus malgré que le prix ait été augmenté à près de 300 mille dôngs contre 50 et 60 milles dôngs auparavant", a-t-il ajouté.



Privilégier la livraison à domicile



Du fait de la forte demande, le prix des claviers, souris, webcams commence aussi à être majorer de "10%". "La quantité de marchandises dans notre chaîne est assez faible. Certaines gammes n’ont plus de disponibilité", a indiqué M. Tiên, un représentant d’une chaîne de vente en détail d’ordinateurs portables et accessoires pour ordinateurs.



Les tablettes, en particulier l’iPad, sont également devenues l’un des produits les plus vendus au cours des trois derniers jours. Selon un représentant de la chaîne ShopDunk spécialisée dans la vente d’appareils Apple, la vente d’iPad a fortement augmentée. Son chiffre d’affaire qui présente 20% de celui de la chaîne, est presque égal à l’iPhone 12 Pro Max, l’appareil d’Apple le plus vendu au Vietnam.



L’iPad de 8e génération au prix de 8,5 millions de dôngs pour la version Wi-Fi est le plus choisi. Son grand écran de 10,2 pouces prend en charge à la fois l’Apple Pencil et le clavier Smart Keyboard et est bien apprécié par les utilisateurs. Le nouvel iPad est l’outil par excellence pour le dessin, la prise de notes, l’annotation de documents…



En raison de l’épidémie de COVID-19, la plupart des magasins privilégient également les ventes en ligne et la livraison à domicile. Dans de nombreux magasins, le personnel de livraison ne peut pas satisfaire toutes les commandes. Le support aux clients doit être réalisé également via des applications comme TeamViewer ou UltraViewer pour assurer la sécurité sanitaire du personnel. -CVN/VNA