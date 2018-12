Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Six développeurs de jeux indépendants au Vietnam et des représentants de plusieurs autres pays ont récemment participé au premier cours de formation Indie Games Accelerator (IGA) organisé par Google à Singapour.



Il s’agissait de WolfFun (qui y a présenté le game Heroes Strike), Tope Box (Realm War), BeeMob Hanoi Studio (BeCastle), CSC Mobi (Coolong Idol), GEMMob (Overdrive), SUGA (Ability Draft).



Considéré comme une « rampe de lancement » pour les développeurs indépendants, IGA a fourni aux participants des connaissances utiles à propos de la phase de conception et de développement des produits, de l'optimisation de leurs valeurs commerciales dès la mise en vente de ces produits.



Selon un rapport publié à cette occasion par Google et Temasek, le marché des jeux mobiles au Vietnam a augmenté de plus de 50% en 2018. En 2025, l’économie d’Internet au Vietnam devrait représenter 33 milliards de dollars, soit 11 fois plus que le chiffre de 2015, ce qui aiderait le pays à se classer 3e dans la région d’Asie du Sud-Est. -VNA