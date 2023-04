Hanoi (VNA) – Le plus grand symposium du marché de l’immobilier de villégiature au Vietnam "Meet the Experts" vient d’être organisé par Wehub Vietnam et Savills Hotels à Hô Chi Minh-Ville, en présence de plus de 40 conférenciers et un bon nombre d’investisseurs, de propriétaires d’hôtels, et d’experts dans le domaine.

La conférence "Meet the Experts" à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Les conférenciers ont partagé leurs points de vue sur les activités commerciales, les perspectives du marché ainsi que les opportunités pour améliorer la position de l’industrie de l’immobilier de villégiature.

De nombreux défis

Selon Mauro Gasparotti, directeur de Savills Hôtels et hôte de l’événement "Meet the Experts", ce marché est confronté à de nombreux défis. Avant la pandémie, l’industrie touristique vietnamienne enregistrait un taux de croissance impressionnant. L’image touristique du Vietnam est également devenue familière et devient progressivement une destination de villégiature de premier plan en Asie du Sud-Est, en concurrence avec les destinations internationales de la région.

"Cependant, après une période de croissance exponentielle, le marché ralentit avec de nombreux projets inachevés ainsi que certains projets n’ayant pas atteint une efficience optimale. Cependant, un certain nombre d’hôtels et de centres de villégiature de qualité ont encore enregistré des résultats d’exploitation positifs et maintenu une bonne dynamique de reprise. Une planification et une gestion opérationnelle minutieuses sont des conditions préalables à un processus de récupération de projet plus efficace", a déclaré Mauro Gasparotti.

Au cours de la séance de discussion sur le fonctionnement de l’industrie de l’immobilier de villégiature, des représentants de l’université RMIT Vietnam, Radisson Hotel Group, Archipelago Indochina, La Vie Hotels & Resorts, VinHMS, TUI Blue Hotels, Qatar Airways, TIA Wellness Resort et Nova Hospitality ont analysé les problèmes pouvant être liés au développement des destinations côtières, ainsi que des solutions éventuelles pour favoriser la reprise et le développement durable du marché.

Le marché des résidences de luxe suscite de l'intérêt au Vietnam. Photo : CVN

Nouveaux produits

Selon les experts, le marché vietnamien manque encore de nouveaux produits d’accueil pour répondre aux besoins des jeunes, qui sont des clients qui s’intéressent certes à l’hébergement mais aussi à l’expérience des établissements. La plupart des enseignes hôtelières présentes sur le marché appartiennent aujourd’hui des groupes plutôt traditionnels.

Il est prévu que d’ici 2026, de nouveaux groupes telles que Voco, Hyde, Hotel Indigo, Caption by Hyatt, L7 et Garrya feront leurs entrées sur le marché. Au Vietnam, environ 30% de la population appartient à la génération Millennials, et cette génération donne les nouvelles tendances touristiques sur le marché.

Selon les statistiques de Savills Hotels, l’offre de luxe représente 2% du total des chambres d’hôtel actuelles, mais représente 5% de l’offre totale qui devrait être mise en service dans les trois prochaines années.

Outre l’offre croissante de chambres d’hôtel, le marché des résidences de luxe suscite également de l’intérêt au Vietnam. Anthony Moulton, Pdg de Brand & Co, a déclaré que le temps et l’espace deviennent progressivement un nouveau concept de luxe. "On peut dire que l’intérêt que porte les clients pour les produits de luxe vient de deux facteurs : le prestige bien sûr et l’image donnée par le propriétaire", a conclu Anthony Moulton. – CVN/VNA