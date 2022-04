Le marché de l’e-commerce du Vietnam en plein essor. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – L’e-commerce dispose d’un fort potentiel d’expansion au Vietnam qui attire de plus en plus de grandes entreprises, ont estimé des experts lors d’un forum tenu mercredi 20 avril à Hô Chi Minh-Ville (Sud).



L’e-commerce est apparu comme novateur et indispensable pour les entreprises d’attirer de nouveaux clients, de renforcer la confiance des consommateurs et d’améliorer leur expérience d’achat, ont-ils souligné.



Dô Huu Hung, directeur général de la plate-forme AccessTrade Vietnam, a estimé qu’il convient de booster l’économie numérique par le développement de l’e-commerce, suivi des services logistiques, de la livraison de marchandises, expliquant que cela aide à conforter la confiance des usagers et l’expérience des destinataires.



Lorsque les entreprises de transport peuvent répondre aux attentes des usagers de leurs services, l’économie numérique pourrait contribuer 50 à 60 milliards de dollars à l’économie vietnamienne, a-t-il déclaré.



Une tendance "Penser global, agir local" émerge sur le marché de détail, qui est la ligne directrice pour le développement durable de nombreuses entreprises étrangères lorsqu’elles pénètrent sur des marchés potentiels comme le Vietnam.



Cependant, les opportunités s’accompagnent de défis tels que le manque de ressources humaines, de connaissances, de soutien des partenaires.



Selon le rapport "e-Conomy Southeast Asia 2019" de Google, Temasek et Bain, l’économie numérique du Vietnam a atteint 12 milliards de dollars en 2019, soit 4 fois plus qu’en 2015 et devrait peser 43 milliards de dollars d’ici 2025.



L’e-commerce vietnamien a affiché une croissance de 18% en 2020, la meilleure performance en Asie du Sud-Est. Le Vietnam a ainsi été le seul pays dans la région qui a enregistré une croissance à deux chiffres. –VNA