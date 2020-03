Hanoi (VNA) – Le marché de la santé au Vietnam est dynamique, à la faveur du développement économique et démographique du pays, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités de développement pour les investisseurs.

L’hôpital général Phuong Dông a ouvert ses portes début 2019 dans le quartier de Cô Nhuê 2, arrondissement de Bac Tu Liêm, à Hanoi. Photo : VNA

Pays à revenu intermédiaire selon la Banque mondiale, le Vietnam a une société dont la classe moyenne prend de l’ampleur, comme ses dépenses de santé, qui représentent aujourd’hui environ 7% du PIB selon l’OMS (le ratio le plus élevé de la région).La population vietnamienne 96,2 millions de personnes au premier avril 2019, se classant 15e au monde et 3e dans l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).Une enquête effectuée par Nielsen montre que la santé et l’emploi figurent au top des sujets d’intérêt prioritaire pour les Vietnamiens, a fait savoir la directrice générale de Nielsen Vietnam, Louise Hawley.Cela explique en partie pourquoi ce marché attise les convoitises des investisseurs non seulement domestiques mais aussi internationaux qui rivalisent à coups d’investissements directs ou de fusions-acquisitions, a noté Louise Hawley.La demande pour les soins de santé est croissante et s’accompagne d’une volonté politique de moderniser toutes les dimensions du secteur : infrastructures de santé, formation de la main-d’œuvre, production de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, télémédecine, etc.Du coup, VinaCapital a injecté 25 millions de dollars dans TMMC (Tam Tri Medical JSC), Sun Medical Center (SMC) a acquis NKM (Nha Khoa My), Taisho Pharmaceutical Co. Ltd a participé au capital de DHG Pharma, Intracom a investi dans le projet d’hôpital général Phuong Dông.Le marché de la santé au Vietnam pèse environ 12 milliards de dollars. Les dépenses de santé par habitant augmentent de plus de 10% en moyenne annuelle, a estimé Raghu Rai, responsable américain de Jio Health, constatant que le marché de la santé au Vietnam est assez fertile. – VNA