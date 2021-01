Selon les satistiques de MBA Andrews, le nombre de magasins de proximité au Vietnam a augmenté de 2.495 magasins en 2019 à 5.228 en 2020. Photo : internet

Hanoi (VNA) - Malgré des impacts du Covid-19, le système de supermarchés se sont remarquablement développés.

Selon les satistiques de MBA Andrews, le nombre de magasins ouverts en continu au Vietnam a augmenté de 2.495 magasins en 2019 à 5.228 en 2020. Le nombre de centres commerciaux a également augmenté d'environ 11% (en hausse de 11 magasins l'année dernière).

Selon la Banque asiatique pour le développement (BAD), grâce au bon contrôle de la pandémie de Covid-19, l’économie vietnamienne est une des rares économies connaissant une croissance positive en 2020. Quant au commerce de détail, au troisième trimestre 2020, le total des ventes au détail de biens et services de consommation est estimé à 1,3 million de milliards de dong.

En 2020, l'apparition de VinShop a apporté d’importants changements du marché de la vente au détail du pays. En effet, VinShop a officiellement vu le jour le 5 octobre 2020 et a fonctionné suivant le modèle B2B2C (Business to Business to Consumers) au Vietnam.

Vinshop a coopéré avec succès à 40.000 magasins à l'heure du 24/24, dont le nombre est 8 fois plus élevé que le nombre total de magasins de proximité au Vietnam.

Si les plans d'affaires de Vinshop sont sur la bonne voie, des centaines de milliers de magasins de proximité connaisseront une transformation technologique en 2021.-VNA