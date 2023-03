Hô Chi Minh-Ville, 11 mars (VNA) – Le marché de détail vietnamien a connu des signes positifs de reprise, en particulier la demande intérieure, après le Covid-19.

Une cliente fait des achats dans un centre commercial de Wincommerce. Photo : VNA

Dans le nouveau contexte du marché, de nombreuses entreprises et détaillants de Hô Chi Minh-Ville ont mis en œuvre des plans pour améliorer l’infrastructure de commerce électronique dans les canaux en ligne et hors ligne.



Les statistiques montrent qu’en 2022, la surface locative nette du secteur du commerce dans la mégapole du Sud est restée inchangée par rapport à la même période en 2021 avec 1,5 million de m².

Selon l’Association vietnamienne des agents immobiliers (VAR), la demande d’espaces dans les centres commerciaux des grandes villes telles que Hô Chi Minh continuera de croître fortement grâce à l’expansion des enseignes.

Les experts ont déclaré que la dynamique de croissance pour 2023 était basée sur des points positifs économiques comme le chiffre d’affaires du commerce de détail de Hô Chi Minh-Ville en 2022 de 626 billions de dôngs (environ 26,5 milliards de dollars), en hausse de 21% sur un an.

Le total des ventes au détail de biens et services de consommation à Hô Chi Minh-Ville en janvier 2023 a augmenté de 5,7% par rapport à la même période de l’an dernier. La croissance des ventes au détail a largement contribué à la capacité locative de la mégapole du Sud.

De plus, les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux marques du secteur de la santé, des sports et des activités de plein air, ce qui entraîne une demande croissante de locaux de ces industries.

Le directeur général adjoint de Savills Vietnam, Troy Griffiths, a déclaré que la pandémie de Covid-19 a également changé les habitudes d’achat des consommateurs en faveur des achats en ligne, obligeant les détaillants à atteindre leurs clients via l’e-commerce.

Les activités de commerce électronique du Vietnam sont devenues un canal de distribution important, car elles aident les détaillants à approcher les clients fidèles et potentiels plus rapidement et plus facilement. Avec un taux de croissance d’environ 20% par an, le Vietnam est classé parmi les cinq premiers pays avec la plus forte croissance du commerce électronique au monde.

La croissance du commerce électronique a incité les entreprises et les détaillants à s’efforcer de stimuler les ventes hors ligne et les services logistiques.

De nombreux acteurs de l’industrie de la logistique estiment que l’Asie en général et l’Asie du Sud-Est et le Vietnam en particulier ont de grandes opportunités en logistique. Les entreprises de livraison ont la possibilité de suivre les tendances en temps opportun, de créer des avantages concurrentiels à long terme et de renforcer leur position sur le marché.

Les acteurs du secteur sont invités à accorder plus d’attention à l’investissement dans la technologie et les systèmes d’entreposage, à l’augmentation du nombre de bureaux de poste et à la connexion des entreprises multipartites, et à la création d’un écosystème complet pour apporter plus d’avantages aux entreprises, aux commerçants et aux consommateurs. – VNA