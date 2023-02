Bangkok, 15 février (VNA) – La Commission des valeurs mobilières et des échanges de Thaïlande (SEC) a déclaré le 14 février que la Bourse de Thaïlande (SET) avait enregistré de bons résultats en janvier 2023, les entreprises continuant de mobiliser des fonds via la bourse sous diverses formes pour se développer leurs affaires.

Selon la SEC, le mois dernier, trois titres ont émis des offres publiques initiales (IPO) d'une valeur totale de 3,43 milliards de THB (101,32 millions de dollars).Environ 14 entreprises font examiner leur demande d'inscription tandis que 74 autres entreprises sont en cours de consultation pour lever des fonds auprès du marché boursier.Concernant la levée de fonds via le crowdfunding, 16 entreprises ont réalisé leurs projets d'une valeur de 537 millions de THB, portant le total de ces entreprises à 380 avec 6,29 milliards de THB levés grâce au crowdfunding.Dix-neuf petites et moyennes entreprises (PME) ont achevé la phase de levée de fonds par placement privé (PP) d'ici 2022. À ce jour, 19 PME ont achevé la phase d'offre de PP d'une valeur totale de 272 millions de THB.Pour les obligations d'entreprise, des obligations à long terme d'une valeur de 1,26 milliard de THB ont été émises l'année dernière, dont 1,16 milliard de THB étaient des obligations de qualité investissement et 98 milliards de THB étaient des obligations à haut rendement.Selon SET, le volume des transactions sur le marché boursier thaïlandais est toujours le plus élevé de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).En janvier, le chiffre d'affaires quotidien moyen sur la principale bourse et sur le Marché d'investissement alternatif s'élevait à 72 milliards de THB, contre 56,2 milliards de THB un mois plus tôt, mais en baisse de 23,7 % par rapport à la même période l'an dernier.Toujours au cours de cette période, les investisseurs étrangers ont été acheteurs nets pour le quatrième mois consécutif, dépensant 19 milliards de THB en titres thaïlandais.Soraphol Tulayasathien, vice-président exécutif senior de la SET, a déclaré que la capitalisation boursière de la SET se classe au troisième rang de l'ASEAN et que si davantage d'entreprises continuent de s'inscrire à la bourse, la SET pourrait potentiellement dépasser Singapour pour la capitalisation boursière la plus élevée de l'ASEAN.En décembre, Singapour était en tête de l'ASEAN en termes de capitalisation boursière avec 619 milliards de dollars, suivi de l'Indonésie avec 614 milliards de dollars, de la Thaïlande 604 milliards de dollars, de la Malaisie 381 milliards de dollars et des Philippines 239 milliards de dollars. – VNA