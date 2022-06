Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) a annoncé qu’il soumettait au Premier ministre un projet de décret sur les politiques d’encouragement au développement économique agricole.

Modèle de ferme intelligente Delco Farm dans le district de Thuân Thành, province de Bac Ninh (Nord). Photo : VNA



Selon le ministère, l’élaboration du décret vise à créer un cadre juridique complet et unifié sur les mécanismes et les politiques encourageant le développement de l’économie agricole.

Cela devrait contribuer à améliorer l’efficacité de la gestion et l’uniformité de la gestion économique des exploitations, et éliminer les difficultés d’exploitation des exploitations agricoles pour créer des conditions favorables à leur développement conformément aux dispositions légales, notamment celles relatives au foncier, à la construction, à l’accès aux sources de crédit, à l’application de la science et de la technologie et aux activités non agricoles.

Il devrait créer les conditions permettant aux propriétaires de développer leurs exploitations et d’investir dans l’expansion du développement de la production à grande échelle, contribuant ainsi à promouvoir la transformation de la structure économique agricole et rurale et à améliorer le niveau de vie des agriculteurs.

Un modèle de ferme intelligente. Photo d’illustration: VNA

Le Vietnam compte actuellement 19.667 fermes qui répondent aux critères établis par le MADR, dont 4.325 fermes de culture, 12.013 fermes d’élevage, 129 fermes sylvicoles et 1.267 fermes aquatiques.

Les fermes fournissent une grande quantité de produits agricoles de valeur au marché et contribuent grandement à l’économie nationale.

L’économie agricole a favorisé l’exploitation des terres nues, des collines et des montagnes dénudées pour la production agricole, sylvicole et aquatique, contribuant à améliorer l’efficacité de l’utilisation des terres, en particulier dans les régions centrales, montagneuses et côtières, et à améliorer l’environnement écologique.

Cependant, à l’heure actuelle, les exploitations agricoles au Vietnam se développent spontanément avec une petite échelle de production et une faible efficacité économique. – VNA