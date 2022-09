Hanoi (VNA) – De nombreux produits vietnamiens ont gagné la confiance des consommateurs cambodgiens et ont de plus en plus affirmé leurs marques sur ce marché.

Les produits vietnamiens sont de plus en plus populaires au Cambodge. Photo: thuonghieucongluan

Au marché de gros d’Orussey à Phnom Penh, il n’est pas difficile de trouver des produits d’origine vietnamienne. La plupart des étals vendant des biens de consommation et des articles ménagers présentent des produits vietnamiens en plus des produits thaïlandais et chinois.



Des aliments frais ou secs tels que confiseries, nuoc mam (sauce de poisson), thé, café, aux produits de première nécessité et aux articles ménagers et métaux importés du Vietnam sont couramment vendus sur ce marché.



"Le Vietnam et le Cambodge ont de nombreuses similitudes en termes de culture et d’habitudes de consommation, aussi les marchandises importées du Vietnam sont-elles très populaires ici. Notre magasin importe de nombreux produits vietnamiens en raison du prix et de l’offre stable", a déclaré Te Heang, commerçante au marché d’Orussey.



Les produits vietnamiens apparaissent également de plus en plus dans les supermarchés de la capitale Phnom Penh.



Bou Sawun, un habitant de Phnom Penh, a déclaré: "Je vais habituellement au supermarché 1 à 2 fois par semaine. Ma famille aime beaucoup les produits vietnamiens tels que thé et nuoc mam. Les produits vietnamiens sont de bonne qualité et à des prix raisonnables".



Avec leur qualité et leur bas coût, les produits vietnamiens répondent de plus en plus aux divers besoins des consommateurs cambodgiens.



Selon le Bureau commercial du Vietnam au Cambodge, la promotion d’incitations fiscales pour les marchandises facilitera l’expansion de l’importation et de la distribution de produits vietnamiens sur le marché cambodgien.



"D’ici la fin de cette année, les deux pays signeront un accord commercial frontalier, qui posera un cadre juridique favorable à des échanges commerciaux entre les deux pays de plus en plus développés", a déclaré Phan Van Truong, premier secrétaire en charge du Bureau commercial du Vietnam au Cambodge.



Au cours des 7 premiers mois de 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 7 milliards de dollars, dont près de 3,7 milliards de dollars d’exportations vietnamiennes, en hausse de 32,7% en un an. Nul doute que les produits vietnamiens continuent leur percée au Cambodge et s’y implanteront durablement. – CPV/VNA