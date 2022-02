Hanoi (VNA) – Le livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a été salué après sa publication comme un vade-mecum pour les dirigeants et gestionnaires.

Couverture du livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam". Photo : VNA



Le livre de près de 500 pages, une sélection de 29 articles et discours du leader du Parti depuis la préparation des documents du 13e Congrès national du Parti, a résumé les acquis du développement théorique et les dernières pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme par le Parti.

Les experts et scientifiques ont évalué que le livre du secrétaire général Nguyên Phu Trong est un ouvrage d’une grande généralisation théorique et d’une profonde récapitulation des pratiques sur le développement créatif du modèle socialiste au Vietnam, sur la base de l’application et du développement créatifs du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh.

Selon le vice-président permanent du Conseil central de la théorie Ta Ngoc Tân, les articles et discours sélectionnés comprenent quatre volets essentiels : Qu’est-ce que le socialisme ? Pourquoi le Vietnam choisit la voie socialiste ? Comment et par quels moyens construire le socialisme au Vietnam ? Quelles significations et questions véhicule la réalité de l’œuvre de rénovation et de la progression vers le socialisme au Vietnam ces dernières années ?

Le contenu récurrent du livre est une analyse dialectique, une explication à fond par le secrétaire général Nguyên Phu Trong de grandes questions sur le socialisme et le chemin vers le socialisme au Vietnam, a déclaré le président du Conseil central de la théorie et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Nguyên Xuân Thang.

Les articles du secrétaire général Nguyên Phu Trong ont toujours affirmé que le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam est le facteur décisif du succès et la source de force, d’énergie endogène, la force motrice sont le peuple vietnamien, a-t-il souligné.

Rien qu’au cours des deux dernières années, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a sorti six ouvrages avec une profonde valeur théorique et pratique sur de nombreuses positions théoriques.

Chacun de ses livres mentionne profondément les enjeux théoriques et pratiques de la révolution du Vietnam, a poursuivi Nguyên Xuân Thang.

Dans le livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam", la réponse est claire : nous avons le socialisme vietnamien, du peuple vietnamien et construit par le peuple vietnamien, a-t-il indiqué.

"Le livre a clarifié la nature, les caractéristiques, la feuille de route et les étapes sur les questions ayant un caractère des lois du socialisme vietnamien qui est mis en œuvre par le peuple vietnamien et se distingue par trois piliers : l’économie de marché à orientation socialiste, l’État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple ; et la démocratie socialiste", a-t-il dit.

Selon le directeur, rédacteur en chef de la maison d’édition Politique nationale-Vérité Pham Minh Tuân, ce livre permet de mieux comprendre qu’une société socialiste avec de belles valeurs fondamentales, durables est une société pour les personnes, dans laquelle le développement économique va de pair avec le progrès et l’équité sociale et le système politique dont le pouvoir réel appartient au peuple, par le peuple et sert les intérêts du peuple. – VNA