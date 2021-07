Litchis du Vietnam vendus à Paris. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, plus de 3 tonnes de litchi de Bac Giang conformes aux normes d'exportation GlobalGAP ont été exportées et dédouanées à l'aéroport de Francfort en Allemagne par la plate-forme de commerce électronique Vỏ Sò.

C'est la première fois que des produits agricoles vietnamiens sont exportés vers le marché européen sous le modèle d'"e-commerce transfrontalier" sur une plateforme de commerce électronique développée par le Vietnam.



Depuis mars, cette plateforme d'e-commerce a commencé à construire un stand international, visant à aider les consommateurs des marchés étrangers, en particulier les Vietnamiens d'outre-mer à pouvoir acheter des produits agricoles de haute qualité provenant de leur pays d'origine.



Avec ce modèle, les consommateurs étrangers recevront les litchis vietnamiens chez eux 4 à 5 jours après la commande.



Les litchis vietnamiens livrés aux consommateurs allemands sont des litchis qualifiés GlobalGAP de Luc Ngan (Bac Giang), préalablement transformés, répondant aux exigences de quarantaine végétale et de contrôle qualité au Vietnam et en Europe.



Dang Hoang Hai, directeur du Département du commerce électronique et de l'économie numérique, a déclaré que le Vietnam a exporté de nombreux produits agricoles vers les marchés européens et asiatiques, dans lesquels les exportations via le commerce électronique B2C se font toutes via une plate-forme internationale de commerce électronique comme Amazon.



"La réussite dans l'exportation du litchi de Bac Giang via le commerce électronique transfrontalier est une étape importante, un bond en avant remarquable pour l'industrie du commerce électronique de notre pays", a-t-il évalué.



Afin de faciliter les flux d'exportation transfrontaliers via le commerce électronique, le ministère de l'Industrie et du Commerce a désigné des unités compétentes pour mener à bien les procédures d'import-export, de quarantaine et d'inspection de la qualité des marchandises répondant pleinement aux exigences strictes du pays d'accueil.

Le commerce électronique transfrontalier peut ouvrir une nouvelle méthode d'exportation pour les produits agricoles en général, ainsi que d'autres produits du Vietnam, notamment avec l'entrée en vigueur de l'EVFTA. -VNA