Le litchi vietnamien accède aux marchés internationaux par voie aérienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - De mai à début juillet 2023, la Compagnie aérienne nationale Vietnam (Vietnam Airlines) a transporté près de 90 tonnes de litchis frais au service de l’exportation, soit une hausse de 200% par rapport à la même période de 2022.Les litchis frais du Vietnam ont été exportés vers plusieurs pays européens tels que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Asie comme le Japon, la Malaisie, le Laos et le Cambodge. Pour le marché intérieur, Vietnam Airlines a transporté près de 1.300 tonnes.Selon les prévisions, le volume de litchis frais exporté par voie aérienne en 2023 pourrait augmenter 50% par rapport à 2022.Grâce à une coordination efficace entre les agriculteurs, les entreprises exportatrices et le système logistique aérien de Vietnam Airlines, le volume de litchis frais exporté par voie aérienne a considérablement augmenté.Dans les temps à venir, Vietnam Airlines continuera d'accompagner les provinces, les localités et les entreprises à exporter les produits agricoles vietnamiens vers le marché international.-VNA