Vietnam Airlines sera la première compagnie aérienne œuvrant avec des agences nationales et étrangères dans la recherche et l’expérimentation du passeport vaccinal.

Depuis qu'elle est devenue une ville administrée au niveau central en 1997, Da Nang s'est fortement développée et est une locomotive de la région Centre.

Le Vietnam et le Canada entretiennent des relations commerciales encore plus solides grâce aux opportunités offertes par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (APTGP).