Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, qui a reçu jeudi 20 juillet à Hanoi le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, a déclaré qu’il reste suffisamment de place pour que le Vietnam et la Malaisie élargissent leur coopération.

Il s’est félicité de la visite officielle du Premier ministre malaisien, qui a lieu à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (1973-2023), et a souligné que le Vietnam et la Malaisie, en tant que voisins proches en Asie du Sud-Est et membres d’ASEAN, partagent des points de vue sur de nombreuses questions internationales importantes, ainsi que sur des similitudes culturelles et historiques.Le chef du Parti a réitéré la politique extérieure du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, avec une grande importance accordée aux relations avec les pays voisins.Il a partagé avec le dirigeant malaisien l’importance de la lutte contre la corruption, le gaspillage et d’autres pratiques malsaines, affirmant que la lutte a reçu le soutien chaleureux et la confiance du public au Vietnam.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a ajouté que le Vietnam a beaucoup appris de l’expérience de développement de la Malaisie et a salué les réalisations que la Malaisie a enregistrées sous la direction du gouvernement dirigé par le Premier ministre Anwar Ibrahim.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (à droite) et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim se serrent la main. Photo: VNA

Il a souscrit aux suggestions formulées par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim sur l’échange d’expériences en matière de leadership, de gestion du développement socio-économique et de lutte contre la corruption et le gaspillage.Pour sa part, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a salué la direction du PCV et les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au développement national du Vietnam.Informant le secrétaire général Nguyên Phu Trong des résultats de son entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, Anwar Ibrahim a exprimé son espoir d’une coopération globale plus forte avec le Vietnam, y compris les relations entre les Partis, et l’échange d’expériences en matière de leadership, de développement, de coopération économique, de défense et de sécurité nationales, d’économie numérique, de cybersécurité et deréponse aux défis de sécurité non traditionnels.Le Vietnam et la Malaisie devraient également renforcer leur coopération et partager leur expérience dans la lutte contre la corruption et d’autres phénomènes négatifs, a-t-il souligné. – VNA