Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Nguyên Phu Trong, a demandé lors d’une réunion tenue vendredi 31 janvier aux secteurs de se concentrer immédiatement après les vacances du Têt (Nouvel An lunaire) sur les tâches politiques et socio-économiques assignées.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong (premier rang, au centre) lors de la réunion, le 31 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Les efforts doivent se focaliser sur la mise en œuvre des tâches de production, de commerce, de développement socio-économique, la préparation et l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux dans la perspective du 13e Congrès national du Parti, a-t-il indiqué.



Il faut en même temps mener à bien le travail extérieur, notamment le rôle et la responsabilité du pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et président de l’ASEAN, a-t-il poursuivi.



